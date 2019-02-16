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Ankara’dan Kırşehir’e geldi anjiyo olup taburcu edildi

Ankara’dan Kırşehir’e kontrol amaçlı geldiği hastanede anjiyo olan vatandaş, operasyonun ardından sonra taburcu edildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
Ankara’dan Kırşehir’e geldi anjiyo olup taburcu edildi

Ankara’dan Kırşehir’e kontrol amaçlı geldiği hastanede anjiyo olan vatandaş, operasyonun ardından sonra taburcu edildi.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrol amaçlı gelen Ferudun Cihanyurdun’da, yapılan tetkikler sonrası damar tıkanıklığı tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Levent Özdemir tarafından anjiyoya alınan Cihanyurdu, anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edildi. Operasyon sonrası Kardiyoloji servisinde kontrolde tutulan hasta Cihanyurdu’yu Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Erkan Dulkadir ve Dr. Aslıhan Kılıç Torun ziyaret etti. Başhekim Şahin ile sohbet eden hasta Ferudun Cihanyurdu, rahatsızlığının tespit edilmesi ve yapılan müdahale için doktoruna teşekkür etti. Hastanenin hizmetinden oldukça memnun olduğunu kaydeden Cihanyurdu, “Ankara’dan buraya tedavi olmak için geldim. Çok da güzel bir operasyon oldu. Bu hizmetleri yapan herkese teşekkür ediyorum Allah devletimize zeval vermesin. Tedavimiz aynı gün yapıldı. Gün içerisinde de taburcu oldum” dedi. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin ise vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını belirterek şunları söyledi;


“Kırşehir’de hizmet veren anjiyo ünitesi çok güzel işler yapıyor. Çok başarılı kardiyoloji uzmanlarımız var. Bütün doktorlarımız birlik ve beraberlik içinde çok güzel hizmet ediyor. ’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle çalışıyoruz. Vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Onları sağlığına kavuşturmak bizim görevimizdir. Bu operasyonu yapan Levent hocama teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
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