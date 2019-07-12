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Ankara’dan Bodrum projelerine tam destek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da hayata geçirilecek yeni projeler için istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:40
Ankara’dan Bodrum projelerine tam destek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da hayata geçirilecek yeni projeler için istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Aras, üst düzey temaslarında Bodrum projelerine destek sözü aldı.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da hayata geçirilecek bir dizi projeye ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere 8-9 ve 10 Temmuz tarihlerinde Ankara’ya gitti. Ankara’daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Aras, daha sonra sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret etti. Aras, yaptığı ziyaretlerde Bodrum Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde başlatacağı projeler hakkında bilgiler verdi.


Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görüşmelerinde Bodrum’un yeni eğitim tesislerine ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda destek isteyen Aras, Paşatarlası’na yapılacak yeni Sualtı Arkeoloji Müzesi ile ilgili başlatılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buradaki öğretmenevinin ve okulun taşınması konusunda süreç başlatıldı.



Başkan Aras’ın bir sonraki durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Başkan Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüşmesinde Aya Nikola Kilisesi’nin restorasyonu ile ilgili yol haritasını anlatarak işlemlerin hızlandırılması yönündeki taleplerini dile getirdi. Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmede ise ‘sokak iyileştirme’ projesine mali destek sözü alındı. Ziyarette, Gündoğan ve Ortakent Yahşi bölgesi imar planı onayı sürecinin hızlandırılması da gündeme geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ile yapılan görüşmede Bodrum’da katı atık ayrıştırma merkezi kurulması ve kongre merkezi gibi konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki ziyarette ise Bodrum’da sık sık yaşanan DSİ boru hatlarındaki arıza ve patlaklar konusunda bir rapor sunularak, soruna acil çözüm üretilmesi konusunda atılacak adımlar konuşuldu. DSİ 21. Bölge Müdürü’nün önümüzdeki günlerde Bodrum Belediyesi’ni konu ile ilgili ziyaret edeceği bildirildi.



Bodrum Belediye Başkanı Aras, üç gün süren Ankara temasları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da makamında ziyaret etti. CHP Lideri’ne Bodrum’da son 100 günde yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Aras, sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen sohbetin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gelen Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba,Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Bülent Kuşoğlu, CHP Milletvekilleri Tekin Bingöl,Bülent Tezcan, Ednan Arslan, Süleyman Girgin ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile bir araya gelen Başkan Aras, daha sonra SGK Başkanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nı ziyaret etti.


Bodrum’a ve belediye hizmetlerine katkı sağlayacak projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Aras, Ankara’daki temasların son derece verimli geçtiğini belirterek “Yapacağımız projelerde alacağımız her destek bizim için önemli. Özellikle turizme katkıda bulunacak projelerimizi önemsiyoruz ve bir an önce yaşama geçirmek istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızla da projelerimizi paylaştık. Ziyaretimizden çok memnun kaldığını söyleyerek Bodrum halkına selamlarını iletti” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:40
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