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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Başkentte 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin soruşturmada Ankara Gar Müdürü Talip Ünal'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı- Olayda kusurunun bulunmadığını savunan Ünal, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini söyledi

21 Şubat 2019 Perşembe 13:19
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin soruşturmada Ankara Gar Müdürü Talip Ünal'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde kazanın meydana geldiği gün görevde bulunduğunu belirten Ünal, elektrikli kontrol makasının işleyişiyle ilgili eğitim almadığını söyleyen dosyanın şüphelilerinden tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın göreve başladığı 20 Ekim 2018'de ise rahatsızlığı nedeniyle raporlu olduğunu, o dönemde en kıdemli gar müdür yardımcısının kendi yerine baktığını bildirdi.

2 Nisan 2018 tarihli 8 nolu gar emriyle yaptığı görevlendirmeye göre tren teşkil memurlarının vardiyalarının planlamasının ve eğitimlerinin yaptırılmasının Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz'un sorumluluğunda bulunduğunu ifade eden Ünal, "Kendisi vardiyalarını ayarladıktan sonra tebliğ edip bana da bilgi verirdi. Görevlendirmede benim onayım gerekmiyordu. 07.12.2018 tarihli emir üzerine yapılan toplantıda 09.12.2018 tarihinden itibaren vardiyaların nasıl düzenleneceği, garda görevli (asli-geçici) tren teşkil görevlileriyle Kadir Oğuz tarafından yapılan toplantı ile belirlendi. Bu konuda da Kadir Oğuz bana bilgi verdi" diye konuştu.

Oğuz'un gar şefi olduğunu ancak Gar Müdür Yardımcılığına vekaleten baktığını aktaran Ünal, "Zaten şu anda gar müdür yardımcılığı unvanı kurumda yoktur. Yerine gar şefleri bakmaktadır. Gar Müdür Yardımcısının görevlendirmelerini ve zaman zaman denetimlerini ben yaparım." beyanını verdi.

- "Benim huzurumda imzaladıklarına dair imza attım"

Talip Ünal, Osman Yıldırım'a eğitim verildiği yönünde hazırlanan belgeye ilişkin, "Bana göstermiş olduğunuz 19.12.2108 tarihli tren teşkil memuru Osman Yıldırım'a 20 Ekim 2018'de Ankara Gar'ında göreve başladığında eğitim verildiğine dair tutanakların imzalatılmasının unutulduğuna dair tutanağı ben amir olarak imzaladım. Bu tutanakta yer alan diğer görevlilerin bunu benim huzurumda imzaladıklarına dair ben tutanağı imzaladım. Yoksa Osman Yıldırım'ın Ankara Gar'da göreve başladığında istirahatli olduğum için görevde değildim. Ayrıca tren teşkil memuruna eğitim yaptırılması benim bizzat yapacağım görevler arasında değildir." dedi.

Ankara Garı'ndaki trafik düzenlemesine ilişkin yazıda, "Ankara batı taraftan tren kabul ve sevkleri için yeteri kadar tren teşkil memuru bulundurulacak" ibaresi bulunmasına rağmen olayın meydana geldiği saati de kapsayan 06.00-07.00 arasında neden tek tren teşkil memuru görevlendirildiği sorulan Ünal, saat 23.00 ile 07.00 arasında yoğunluğun fazla olmaması ve kadro durumu nedeniyle bu saatlerde tek tren teşkil memuru görevlendirildiğini söyledi.

Saat 10.00 ile 11.00 arasında da benzer yoğunluk bulunduğu ancak bu saatlerde 3 tren teşkil görevlisinin olduğunun belirtilmesi üzerine Ünal, "Bu saatlerde görevli olan 3 kişiden biri baş manevracı olarak tabir edilen kıdemli tren teşkil memurudur. Diğer iki görevli tren teşkil görevlisidir. O da yoğunluğa göre planlanmıştır." dedi.

Olayda kusurunun bulunmadığını savunan Ünal, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:19
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