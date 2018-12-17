Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tren teşkil memuru (makasçı) Osman Y, hareket memurunun kendisine verdiği talimat doğrultusunda treni H1 yoluna sevk ettiğini belirterek, "Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y'ye bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum." dedi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir tarafından sorgulanan Osman Y, yaklaşık bir buçuk ay önce geçici görevle Samsun'dan Ankara'ya geldiğini, burada makasların kullanımına ilişkin eğitim almadığını öne sürdü.

Osman Y, Ankara'da sadece 2 defa gece nöbeti tuttuğunu anlatarak, olay tarihinde nöbeti saat 19.00'da devraldığını, nöbetinin sabah 08.00'de sona erdiğini ve gece yarısından itibaren tek başına çalıştığını söyledi.

Olay gecesi kendisine hareket memuru tarafından verilen talimatlara harfiyen uyduğunu, makasları usule uygun halde tanzim ettiğini hatırladığını ifade eden Osman Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 Aralık 2018 günü saat 05.00 sıralarında kılavuz makinenin 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yolun başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna durumu bildirdim. Treni yavaş hareketlerle yola yerleştirdik.

Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrollü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y'ye bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum."

- "Elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önceden görmemiştim"

Osman Y, olay gecesi tek başına nöbetçi olduğunu, 9 Aralık'ta yürürlüğe giren değişiklikle makasın öneminin arttığını belirtti.

Elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önceden bilmediğini de müdür yardımcısına ilettiğini savunan Osman Y, şu ifadeleri kullandı:

"Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önceden görmemiştim, eğitimini de almadım. Sadece 9 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık 2018 tarihinde servis müdür yardımcısı olarak bildiğim Ergün Bey'e bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyleyince, 'Sen S makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın.' dedi. Ben de ne olur ne olmaz diye yine de kendisine sordum. O da bana yukarıda belirttiğim şekilde, anlattım. Ancak gece nöbetinde tek başıma kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Zira o, gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 9 Aralık günü öğrendim."

Osman Y, nöbetleri ayarlayan kişinin YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı K.O. olduğunu, görev süresi boyunca K.O'nun kendisini hiç kontrol etmediğini kaydetti.