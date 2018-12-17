Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, ifadesinde, "olayın, tren teşkil memurunun (makasçı), kendisine makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair kendisine ve kontrolöre bilgi vermemesinden kaynaklandığını" ileri sürdü.

Şüphelilerden hareket memuru S.Y, savcılık ifadesinde, nöbetlerinde "Ankara YHT Garı'na gelen trenlerin yollara kabulü ile tren teşkil memuruna trenleri hangi yoldan hangi hatta alması gerektiğini belirtmekle" sorumlu olduğunu, tren teşkil memurunun (makasçı) da kendisinin verdiği talimat üzerine hangi yoldan, hangi hatta makasları tanzim ettiğini kendisine bildirerek teyit ettiğini kaydetti.

S.Y, görevi kapsamında "trenleri trafik kontrol memurunun verdiği seyir izin numarasını belirterek sevk ettiğini, tren hareket etmeden önce makinistle görüşerek son 30 dakikaya kadar gelen trenlerin nerelerde, ne kadar hız yapabileceğini gösteren belgeyi verdiğini" bildirerek, "Bu esnada kendisine treni sevk edeceğim hattı söylemem. Zira yayımlanan emir gereğince Ankara'dan tüm YHT'lerin çıkacağı hat, trafik kontrol memurunun aksi talimatı olmadığı sürece H1'dir." beyanında bulundu.

Şüpheli, tren kabul ve sevk işlemlerini, YHT Ankara Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğünün 9 Mart ve 7 Aralık 2018 tarihlerindeki YHT H1, H2 yollar ve Ankara Gar trafik yazılarına göre yaptıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"7 Aralık 2018 tarihli yazı ile 9 Aralık 2018 Pazar gününden itibaren Ankara Gar içindeki 8, 9, 10'uncu yolların YHT tarafından kullanılmaması, YHT'lerin tüm kabul ve sevk işlemlerinin 11, 12 ve 13'üncü yollardan yapılması yönünde talimat verildi.

Değişiklik öncesinde trenler H2'den kilitli olan makaslar yardımıyla 12'nci yola kabul edilip, yolcu inişinden sonra istasyonun doğu kısmından manevrayla 10'uncu yola giriyor, orada saati gelip yolcularını aldıktan sonra kilitli olan makaslar yardımıyla trafik kontrolörünün bana verdiği seyir izin belgesi numarasıyla herhangi bir makas değiştirilmesine gerek olmadan H1'den sevki sağlanıyordu.

Değişiklik sonrası yolculu ve seferi için boş gelen trenler H2'den S makas değişikliği ile gireceği yola göre 1, 2 ya da 3 makas değişikliğiyle 11, 12 ve 13'üncü yollara kabul edilmeye ve burada saati geldiğinde yolcularını alıp beklemeye başlar. Trafik kontrol memuru daha önce gönderdiği trenin Eryaman İstasyonu'na vardığını tren makinistinden öğrendikten sonra yeni trenin çıkışına H1'den izin verdiğini bana dahili telefonla bildirir. Tren teşkil memuru (makasçı), H2'den gelen yolculu ya da boş tren gelmiyorsa, harekete hazır bekleyen tren için trenin bulunduğu yolun numarasına göre 3 ya da 4 makası benim GMSR ya da telsiz talimatım üzerine H1'den çıkış yapacak şekilde düzenleyip hazır bekletir. Trafik kontrol memurunun bana verdiği seyir izni talimatı üzerine ben trene H1'den hareket emri veririm."

- "Kusurum yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum"

Tren teşkil memurunun her defasında giderek makası tanzim etmesi gerektiğini belirten S.Y, gardan çıkan trenin hangi hatta girdiğini ve ilerlediğini görmesinin mümkün olmadığını savundu. Ayrıca tren teşkil memuruyla hat yönlendirmesi yapıp, teyidini aldığı için tren makinistiyle zaman zaman hangi hatta olduğu konusunda görüştüğünü ifade eden S.Y, "Bu olayda hangi hatta olup olmadığını sorduğunu hatırlamadığını" kaydetti.

S.Y, beyanına şöyle devam etti:

"9 Aralık'ta yayımlanan emirde yüksek hızlı trenlerin Ankara YHT Gar-Esenkent yönünde H1'i, Esenkent YHT Ankara Gar yönünde H2'yi kullanacaklarının açıkça belli olduğu, aynı zamanda makinistlere bildirildiğinden onlar da Ankara'dan çıkışta H1'den gitmeleri gerektiğini bilir ve H2'ye girdikleri anda hemen durup, bunun nedenini trafik kontrol memuruna ya da bana sorup öğrendikten sonra verilecek talimata göre seyre devam etmeleri gerekir.

Meydana gelen olayda da tren makinistleri 11'inci yoldan hareket ettikten sonra S makas değişikliğiyle H1'e girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen neden bu konuda benimle iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Tren teşkil memuru da bana trenin H1'den başka hatta geçtiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadı. Tren teşkil memuru O.Y. ile GSMR konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum. Bu konuşma kayıtlarında da mevcuttur. Yollardaki makaslar kolla ya da kolay olsun diye matkapla çevrilerek düzenlenir. S makas panonun içinde bulunan butona basarak düzenlenir. Bunu, tren teşkil memuru makasta değişiklik olduğunu görür ve duyar. Panoda makasın hangisine geçtiğini belli edecek bir işaret yoktur."

S.Y, "değişikliğe ilişkin emri kendisine amiri K.O. söylediğinde, işin tamamen makasçılara yüklendiğini, riskin tamamen onlarda kaldığını söylediğini" savunarak, şunları kaydetti:

"Olayın, tren teşkil memurunun (makasçı), bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını, ayrıca 9 Aralık 2018'den önce daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerinin tamamen tren teşkil memurunun başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum. Olayın meydana gelişinde herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."