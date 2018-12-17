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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:22
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:22
  1. Ankara'da YHT kazası soruşturması

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