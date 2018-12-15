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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Tren kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı- Kazada hasar gören yaklaşık 100 metre uzunluğundaki raylar ile enerji iletim hattının onarımına devam ediliyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 05:29
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda oluşan enkaz, ağır tonajlı vinçlerle demiryolu hattının yanındaki boş alana taşındı.

Alanın temizlenmesinin ardından kazada hasar gördüğü tespit edilen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki raylar ile enerji iletim hattının onarımına başlandı.

Çalışmalar kapsamında enerji iletim hattının çekilmesi için direklerin dikildiği, rayların serimlerinin yapıldığı görüldü.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarını gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını, daha sonra trenlerin normal güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 05:29
  1. enkaz kaldırma çalışmaları
  2. Marşandiz İstasyonu
  3. Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası

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