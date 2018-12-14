Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası sonrası oluşan enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yetkilileri ve itfaiye ekiplerince Ankara-Konya yüksek hızlı treniyle yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin Marşandiz İstasyonu'nda çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce, üst geçidin ayaklarının onarımı ve YHT enerji iletim tellerinin de kontrolü yapılıyor.

Olay yerinde polis, ambulans, itfaiye görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de oluşabilecek acil durumlar için hazır bulunuyor.