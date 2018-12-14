0553 313 94 23

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Kar yağışı nedeniyle gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı - Kazanın yaşandığı bölgede UMKE ile itfaiye ve polis ekipleri hazır bekletiliyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:29
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında gece kar yağışı nedeniyle ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı.

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.

Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen ancak gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bu arada, kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye görevlileri ve polisler hazır bekletiliyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:29
  1. kaza
  2. tren kazası
  3. YHT
  4. Yüksek Hızlı Tren

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün..
    2. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan..
    3. Yemen'de kıtlık en çok çocukları..
    4. Turizmde "rekor" yılı
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. ASELSAN'a FETÖ operasyonu
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 545..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. 71 yaşında futbola aşık nine
    12. Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla..
    13. Bakan Pekcan: "Açılan 2 peronla..
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    15. Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda..
    16. AB, İngiltere'ye sert çıktı: Ne..
    17. Fas'ta sosyal medya sivil toplumun..
    18. "Dijital bağımlılık" fotoğraf..
    19. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki..
    20. “Vatandaş gram altında 250 lirayı..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu