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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor- TCDD'nin yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak, başka bir alana taşındı- İstasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de kaldırıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 21:18
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşındı, istasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de alındı.

Öte yandan, YHT'nin enkazının kaldırılması için de vinçlerle yapılan çalışmalara ağırlık veriliyor.

Olay yerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sağlık görevlileri de bulunuyor.

Kaza bölgesinde polis ekipleri de bekletiliyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:18
  1. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
  2. enkaz kaldırma çalışmaları

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