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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu"- "27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır"

13 Aralık 2018 Perşembe 19:25
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de sabır diledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:25
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. taburcu
  3. tren kazası

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