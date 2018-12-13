0553 313 94 23

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "Tüm yönleriyle ancak soruşturma sonucunda bazı şeyleri bizde net bir şekilde öğrenmiş olacağız"

13 Aralık 2018 Perşembe 18:02
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin, "Tüm yönleriyle soruşturma sonucunda net bir şekilde öğrenmiş olacağız." dedi.

Yavuz, Ankara'da YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu tür kazaların bir daha olmaması temennisinde bulunan Yavuz, "İnanıyorum ki soruşturma devam edecek bunun sebepleri de ortaya çıkacak ama canlar geri gelmeyecek. O açıdan sonraki sürece dair daha temkinli daha dikkatli ve bundan ders çıkartan bir şekilde gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabii tüm yönleriyle ancak soruşturma sonucunda bazı şeyleri bizde net bir şekilde öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:02
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. Yüksek Hızlı Tren kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    1. Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    2. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    3. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    4. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    5. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    6. Gripten korunmanın yolu...
    7. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    8. Hedik kaynatmak nedir?
    9. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Soğanın faydaları nelerdir?
    12. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    13. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    14. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    15. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    16. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    17. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    18. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    19. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    20. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!