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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alındı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:03
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilen makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif Kahan Ertik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu otoparkında kurulan taziye çadırlarında bekleyen aileler, cenaze nakil araçlarının çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın (48) cenazesini teslim almaya gelen yakını Nezih Yıldırım, gazetecilere açıklamasında, kazanın eğitim eksikliği ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Yıldırım, yakınlarını kaybeden tüm ailelere baş sağlığı dileyerek, "Bakın gencecik bir çocuk doktoruydu kendisi. Bugün herkesin acısı büyük ancak böyle bir adamı yetiştirmek neye mal olur, bir daha geri dönüşü var mı bunun? Çok üzgünüz, herkese sabır diliyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:03
  1. Adli TIp Kurumu
  2. Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası
  3. cenaze
  4. yakınlarına teslim edildi

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