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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi- Şahin, kazanın Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı

13 Aralık 2018 Perşembe 08:57
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 6.30'da Ankara'dan Konya'ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkisi'nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Şahin, kazanın ardından olay yerine hızla ekiplerin sevk edildiğini aktararak 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin de yaralandığını söyledi. Şahin, ekiplerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 08:57
  1. Ankara Valisi Vasip Şahin
  2. tren kazası

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