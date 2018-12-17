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Ankara'daki YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:58
Günün Özeti
Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:58
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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