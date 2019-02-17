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"Ankara'daki yarışı alacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:- "Mansur Yavaş'ın önde olduğuna inanmıyorum. Ankara'daki yarışı alacağız, şu anda yarış başa baş gidiyor"- "Cumhur İttifakı'nın Ankara'da oyu yüzde 55 neredeyse. Biz kendi oyumuzu aldığımız zaman problem bitiyor"- "(CHP'nin adayı Tunç Soyer) Suç babadan oğula geçer mi? Geçmez. Ama bizim çocuklarımız hala bizim suçumuzun cezasını çekiyor. Hakim, savcı, subay, astsubay, uzman çavuş olamıyor. MİT'e zaten sokmuyorlar. Bizim suçumuz çocuğumuza geçiyor, Nurettin Soyer'in çocuğuna suç geçmiyor"

17 Şubat 2019 Pazar 11:42
"Ankara'daki yarışı alacağız"

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, anketlere göre CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğuna inanmadığını belirterek, "Ankara'daki yarışı alacağız, şu anda yarış başa baş gidiyor." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki yerel seçim çalışmaları ve 1980 darbesinin askeri savcılarından Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile 1,5 aydan bu yana birlikte çalıştıklarını ve seçmenden pozitif karşılık aldıklarını ifade eden Yıldırım, şu anda MHP ve AK Parti tabanının çok ciddi şekilde kaynaştığını söyledi.

Özhaseki'nin her geçen gün daha fazla kitleye ulaştığını belirten Yıldırım, "Her yerden pozitif netice alıyoruz. Geri dönüşlerin hepsi iyi ve olumlu. Şu ana kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanla toplantı yaptık. Hiç olumsuz bir gelişme olmadı." diye konuştu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın geçmişte MHP'den aday olduğunu anımsatan Yıldırım, "Yavaş'ın 5-10 puan önde olduğuna inanmıyorum. 24 Haziran'da anketçilere baktığımızda MHP yüzde 2,3'tü. Meral Akşener yüzde 30 ile ikinci turda seçime giriyordu. Onlar spekülasyondur. Seçime 3 ay kala 10 puan öndeyim, 20 puan öndeyim... Seçimde son 10 gün önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisinin CHP'nin adayını desteklediğini hatırlatan Yıldırım, "HDP'nin niyeti ne, Allah rızası için mi bunu yapıyor? Bunun bir bedeli vardır. Siz dağdakileri kovalıyorsunuz, yaşam hakkı vermiyorsunuz. Ama bunların CHP'li belediyelerde istihdamları sağlanacaktır." iddiasında bulundu.

Hem Yavaş hem de Özhaseki ile 45 yıldır tanıştığını aktaran Yıldırım, Ankara'da seçimin sonucuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Mansur Yavaş'ın önde olduğuna inanmıyorum. Ankara'daki yarışı alacağız, şu anda yarış başa baş gidiyor. 'O önde, bu önde' değil. Şimdi biri inmeye başladı, biri tırmanmaya başladı. Okların birisi yukarı doğru çıkıyor. Özhaseki yukarı, CHP aşağı doğru iniyor. Düzenli şekilde çıkış var, anormal bir çıkış, birdenbire fırlama değil. Düzenli bir şekilde tırmana tırmana çıkıyor. Öbürü de iniyor. Önümüzde 1,5 ay var. Biz tırmanarak çıkıyoruz, bir sıkıntımız yok. Cumhur İttifakı'nın bir sıkıntısı yok. Yok öyle 5, 10 puan fark. Zaten Cumhur İttifakı'nın Ankara'da oyu yüzde 55 neredeyse. Biz kendi oyumuzu aldığımız zaman problem bitiyor. Açık ara gider kendi oyumuzu aldığımız zaman. Her geçen gün ivme artıyor. Biz alacağız."

- "Bizim çocuklarımızın suçu ne?"

1980 darbesinin askeri savcılarından Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştiren Yıldırım, kendisinin de idamla yargılandığı "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"na ait iddianamenin Soyer tarafından hazırlandığını hatırlattı.

Yıldırım, yargılanma sürecinde kendisinin ve arkadaşlarının Mamak Askeri Cezaevi'nde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İşkenceden dolayı Bekir Bağ diye arkadaşımız öldü. Sistematik bir işkence yapıldı. İşkence insanlık suçudur, kime yaparsan yap. Diyarbakır'da da yapılsa, Mamak'ta da yapılsa insanlık suçudur. Suç babadan oğula geçer mi? Geçmez. Ama bizim çocuklarımız hala bizim suçumuzun cezasını çekiyor. Çocuklarımız hakim, savcı, subay, astsubay, uzman çavuş olamıyor. MİT'e zaten sokmuyorlar. Şimdi Nurettin Soyer'in çocuğunun suçu yok da bizim çocuklarımızın suçu ne? Bizim suçumuz çocuğumuza geçiyor, Nurettin Soyer'in çocuğuna suç geçmiyor."

-"Ateş düştüğü yeri yakar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetiminin Nurettin Soyer'e ilişkin ifadelerini eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız bizim yüzümüzden mağdur oluyor, kamu görevinde bulunamıyor. Nurettin Soyer'in oğlu belediye başkanı olacak ona kimse bir şey söylemeyecek. Tunç Soyer, 'babam vaktiyle bunları yapmıştır, olmuştur, onu orada bırakın' demiyor. 'Babam şerefli bir Türk subayıdır, doğrusunu yapmıştır' diyor. Kılıçdaroğlu'da Nurettin Soyer'e, 'çok büyük bir hukukçu' diyor. O zaman bize yapılan işkenceler meşrudur. Alparslan Türkeş ve 220 kişi vatana ihanetten yargılanmıştır, o da doğrudur. İşkencede adam öldürmek de meşrudur.

Kılıçdaroğlu 'O zaman orada kaldı. Bundan ne istiyorsunuz?' demedi, savunmaya geçti. Nurettin Soyer'in çocuğu bir yere büyükşehir belediye başkanı oluyorsa, babası da bu işkenceyi yaptıysa ve bu işkenceden dolayı mağdurların çocukları da mağduriyet çekiyorsa, o da mağduriyet çekecek. Biz de laf söyleyeceğiz."

Tunç Soyer ile Mansur Yavaş'ın fotoğraf çektirdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu kanımıza dokunuyor. Ateş düştüğü yeri yakar. 39 yıl sonra getirip, önümüze koydular. Kemal Kılıçdaroğlu MHP'den intikam alıyor. 'Cumhur İttifakı'nda bunlar beraber. Sizin bir numaralı düşmanınızın oğlunu da İzmir'den başkan yapıyorum' diyor."

- "İttifak ortada"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin partisinin TBMM grup toplantısındaki, "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" açıklamasını da eleştiren Yıldırım, "(CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP ile ittifakımız yok) diyor. Temelli de 'var' diyor. 'AK Parti ve MHP'ye kaybettirmek için gereğini yapacağız.' diyor. Ne yapacak? Sandığa mı gitmeyecek, oy mu vermeyecek? Aday çıkarmayacak ve CHP'nin adayına oyunu verecek. İttifak ortada." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:42
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım
  2. yerel seçim

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