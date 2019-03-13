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Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında bir doktor ile iki eczacının da bulunduğu 84 kişi tutuklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 16:10
Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir doktor ile iki eczacının da bulunduğu 84 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 126 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından gruplar halinde Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilen şüphelilerden 84'ü tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında, olayla ilgisi bulunmayan vatandaşların kimlik numaralarına uyuşturucu hap yazan bir doktor ile bu hapları çete üyelerine veren iki eczacının da olduğu öğrenildi.

- 3 bin 300 polisin katılımıyla operasyon

Ankara'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon yaptı.

Ankara ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda 126 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı verilen 24 kişinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Geriye kalan 91 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Örgütün uyuşturucu ticaretinden kazandığı gelirle 4 gece kulübü işlettiği, düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmelere sahip olduğu belirlenmiş, eğlence mekanlarında çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ortaya çıkarılmıştı.

Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları belirlenmişti.

- 6 ay takip edildi

Başka bir suçtan tutuklu bulunan Kadir İ'nin elebaşı olduğu uyuşturucu çetesinin, Kadir İ'nin kardeşi Zülfikar İ. ve akrabaları tarafından yönetildiği belirlendi.

Çete üyelerinin Ankara genelinde "torbacı" diye tabir edilen sokak ve eğlence mekanlarında uyuşturucu satan kişilere uyuşturucu sağladığı tespit edildi. Çetenin "yağma", "fuhşa aracılık etme", "gasp", "yaralama"ve 'tehdit' suçlarına da karıştıkları bildirildi.

Operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca, 23 kilo 650 gram esrar ile bir miktar kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:10
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