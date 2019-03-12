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Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu 85 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Mart 2019 Salı 16:00
Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu 85 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 5 otobüsle adliyeye getirildi.

Yoğun güvenlik önlemi altında adliye binasına alınan şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermeleri bekleniyor.

Şüpheliler için adliye içinde de güvenlik önlemleri alınırken, zanlıların bulunduğu koridorlar görevlilerce giriş çıkışa kapatıldı.

Ankara'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, il merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 500 ekip ve 3 bin 500 polisle 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda 150 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgütün uyuşturucu ticaretinden kazandığı gelirle 4 gece kulübü işlettiği, düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmelere sahip olduğu belirlenmiş, eğlence mekanlarında çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ortaya çıkarılmıştı.

Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları belirlenmişti.

Şüphelilerden 30'u dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 35'i ise serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:00
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