Ankara'daki tren kazası

ANKARA (AA) - Başkent'teki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında hayatını kaybeden Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş'ın (48) cenazeleri Ankara'da toprağa verildi.

Ersan ve Ertaş için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde, cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ebru Erdem Ersan ve Tahsin Ertaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ersan ve Ertaş'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Ersan'in iki çocuk annesi olduğu, iki çocuk babası Tahsin Ertaş'ın ise Konya'da özel bir hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.



