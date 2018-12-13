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Ankara'daki tren kazası

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu:- "Şanlıurfa'dan 24 Haziran ve 1 Kasım'da milletvekili adayımız, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı Yusuf Yetim arkadaşımızı da kaybettik"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:37
Ankara'daki tren kazası

TBMM (AA) - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'daki hızlı tren kazasında, partisinin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan 31 Mart yerel seçimlerinde Bozova belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kerestecioğlu, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kazanın ardından, hastaneleri ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nı (BTS) ziyaret ettiklerini belirten Kerestecioğlu, kazada, partisinin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in de hayatını kaybettiğini aktardı.

Kendilerinin yaşanana kaza değil, "cinayet" dediklerini ifade eden Kerestecioğlu, "Kazanın olduğu hattın bütünü, 12 Nisan 2018'de açılmış olup, sinyal sisteminde eksikliklerle kabulü yapılmış. Yani asıl sorun aslında burada. 'Uzay çağını yaşayan bir dönemden' bahsedilirken, sinyalizasyon sistemi olmadığı için kazada bir uzay profesörünü de yitirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Hatta sinyalizasyon sisteminin olmayışını eleştiren Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Sinyalizasyon sistemi neden yok? Rant için yok. Kriz nedeniyle yok. Para yok diye yok. Böyle bir şey olmaz. Bizim vatandaşlarımızın hayatı bu kadar ucuz değil. Bu hatta tren trafiği nasıl oluyor biliyor musunuz? Sinyal sistemiyle değil manuel sistemle ve telefon görüşmesine dayanan, TMİ dedikleri, trenlerin merkezden idaresi sistemiyle yapılıyor. Bu sistem, sinyalizasyon sistemine göre aslında emniyetsizlik demek. Gösteriş için yapılan açılış neticesinde eksikleri devam eden, tamamlanmayan bir hat işletmeye açılıyor. Kazanın gerçek sebebi budur. Kaza olduğu esnada kendi yolunda olmayan, doğru hatta bulunmayan hızlı tren, kontrol vagonu değil o yüzden kalkıpta birisinin üstüne suç atmaya kalkmasınlar. Asıl sorunlu burada önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen idare, Ulaştırma Bakanlığı ve idarecilerdir."

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da kazada hayatını kaybedenler arasında akademisyenlerin de bulunduğunu, bu insanların kolay yetişmediğini vurgulayarak, "Bu tehlike aceleye getirilerek açılan Marmaray ve İstanbul Havalimanı için de geçerlidir." ifadesini kullandı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:37
  1. Ankara
  2. Filiz Kerestecioğlu
  3. Hüda Kaya
  4. sinyalizasyon
  5. tren kazası

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