Ankara'daki tren kazası

TBMM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli adli soruşturmayı titizlikle takip edecek, görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak, bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı bütçe görüşmelerinde, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gül, kazayla ilgili hemen idari soruşturmanın başlatıldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının üç savcıyı olayla ilgili tahkikat yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli adli soruşturmayı da titizlikle takip edeceğini, görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edeceğini belirten Gül, "Tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız." dedi.

Hızlı trenin vatandaşlara çok büyük hizmet getirdiğini vurgulayan Gül, "Tüm modern teknolojik imkanlarla bunlar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, ilgili bakandan yeni bilgi geldiği zaman bunu Genel Kurula aktaracağını söyledi.











