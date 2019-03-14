Ankara'daki kuyumcu cinayeti

ANKARA (AA) - Ankara'da soygun için girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini av tüfeğiyle vurarak öldüren 2 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, şüpheliler Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren'in ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açtı.

İddianamede şüphelilerin, olaydan önce kuyumcu çevresinde keşif yaptıkları ve soygunu birlikte tasarladıkları anlatıldı. Seyfettin Bilir'in, kuyumcunun karşı koyması üzerine yakalanmamak için av tüfeğiyle ateş ettikten sonra şüphelilerin kaçtıkları belirtilen iddianamede, "Bu nedenle şüphelilerin maktule yönelik öldürme eylemini tasarlayarak ve yakalanmamak için açıkça işledikleri tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Savcı, her iki şüphelinin "suçu gizlemek, delilleri yok etmek ve yakalanmamak amacıyla tasarlayarak cinayet işlemek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cazalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların, müşteki Adem Yıldıray'a yönelik eylemleri nedeniyle 10 yıla kadar ayrıca hapis cezasına çarptırılmalarını isteyen savcı, yağmaya teşebbüs suçundan da ceza talep etti.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'nde Nurettin Güzel'e ait kuyumcu dükkanına 15 Ocak'ta soygun amacıyla giren Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren, kendilerine direnen Güzel'i av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçmıştı.

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde özel bir ekip kurularak failleri yakalamak için çalışma başlatılmış, şüphelilerden Seyfettin Bilir Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Cüneyt Eren de Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Her iki şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanmıştı.