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Ankara’daki ishal vakasında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'e yalanlama

Ankara’da ishal vakalarındaki artış yüzünden Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile TRT televizyon ekibi birbirine girdi. TRT Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, “Keşke bu tür temelsiz iddialarla gündeme gelmek yerine akademik çalışmalarınızla öne çıksanız” dedi.

01 Ekim 2019 Salı 12:31
Ankara’daki ishal vakasında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'e yalanlama

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, TRT’nin Ankara’daki ishal vakalarının sulardan kaynaklandığını açıklaması için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenol, salgının su şebekesinden olmadığını belirterek TRT’nin aksi yönde açıklama yapması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ın açıklamalarını yalanlamasını teklif ettiğini iddia etti.

Ben böyle bir talimat vermedim

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ise, Şenol’un bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bazı haber siteleri TRT Haber’i suçladığınızı yazmış. Güya size sudaki mikropla ilgili açıklama istemişiz, aksi beyanınız olursa haberi yayınlamayacağımızı söylemişiz. İddianıza göre talimatı ben bu şekilde vermişim. Ben böyle bir talimat vermedim. Acaba bir iletişim kopukluğu mu oldu diye muhabirimize de sordum. O da görüşmenizde bu iddianızı doğrulayacak bir ifade kullanmadığını belirtti” dedi. Bostan, “Keşke bu tür temelsiz iddialarla gündeme gelmek yerine akademik çalışmalarınızla öne çıksanız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:31
  1. Ankara
  2. Esin Davutoğlu Şenol
  3. trt
  4. ishal

YORUM YAZ

  • osmanosman8 dk önce
    yaa mutlaka öyledir bay TRT
  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    Demek ki TRTnin diğer haberleri de hep böyle uydurmaymış.

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