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Ankara'daki Gar katliamı davasında İçişleri Bakanlığı ve Valiliğe ceza

Ankara Garı davasının görüldüğü Ankara 12. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne ceza verdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:48
Ankara'daki Gar katliamı davasında İçişleri Bakanlığı ve Valiliğe ceza

2015'te, Ankara Garı'nda meydana gelen terör saldırında 100 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara 12. İdare Mahkemesi İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliğini 400 bin TL tazminata mahkum etti.

100 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA KARAR ÇIKTI

Ankara Tren Garı yakınlarında 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD mensuplarınca düzenlenen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 246 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında açılan davada karar çıktı.

BAKANLIK VE VALİLİK 400 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 12. İdare Mahkemesi, sosyal risk ilkesi uyarınca terör eylemini engellemedikleri gerekçesiyle Bakanlık ve Valiliğin 400 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:48
  1. Ankara Garı
  2. Ankara Valiliği
  3. İçişleri Bakanlığı

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