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Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:55
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:55
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