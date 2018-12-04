Ankara'da ByLock operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Kaynak: AA