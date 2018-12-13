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Ankara'daki diplomatik misyonlardan taziye mesajı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:29
Ankara'daki diplomatik misyonlardan taziye mesajı

ANKARA (AA) - Başkentteki diplomatik misyonlar, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için başkentteki diplomatik misyon şefleri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabı üzerinden, başkentte meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de tren kazasında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40'ın üzerinde kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Berger, "AB Türkiye Delegasyonu olarak kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.

Paylaşımda, "Pakistan hükümeti ve halkı bugün Ankara'da meydana gelen trajik tren kazasında ölenler için başsağlığı diler ve yaralananların acil şifası için dua eder. Düşüncelerimiz ve dualarımız, Türkiye'nin kardeş halkıyla, kazanın kurbanlarıyla ve ölenlerin aileleriyle beraberdir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:29
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