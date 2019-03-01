Ankara’daki derneklerden Alper Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Erzurum Dernekler Federasyonu, Yozgat Dernekler Federasyonu, Kars Dernekler Federasyonu ile Hitit Dernekler Federasyonu temsilcilerini makamında konuk eden Taşdelen, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte iyi ilişkiler yaşadıkları derneklerle önümüzdeki dönemde de bu iyi ilişkilerin sürmesi temennisinde bulundu. Derneklerin büyükşehirde yaşayan insanları bir araya getirme konusunda çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Taşdelen, belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çankaya Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Alper Taşdelen’i kutlayan dernek temsilcileri, yerel seçimde Taşdelen’e başarılar dilediler.