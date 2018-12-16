Ankara'daki darbe girişimi davaları

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında bu hafta Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar görülecek.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da cuntanın kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 474 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanlarının alınmasına devam edilecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, tanık beyanlarının tamamlanması halinde savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin "Çatı" davasında, sanık ve avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek duruşmalarda, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıkların son savunmaları alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 245 sanıklı davada, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ile gaziler müşteki olarak dinlendi. Davanın bu hafta görülecek duruşmalarında ise tanık beyanlarına geçilecek.

Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 307 kişinin yargılandığı dava da bu hafta görülecek dosyalar arasında yer alıyor.

Sanıklar ve avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alınacak.