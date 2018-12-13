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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.
13 Aralık 2018 Perşembe 07:43
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 07:43
Ankara
kaza
tren
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