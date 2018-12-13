Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! 2 vagon devrildi

Bu sabah saat 06.30’da Ankara YHT Garı’ndan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yaklaşık 06.40 sularında üst geçide çarptı. Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği kazada sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.

Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği'nin basın biriminden yapılan açıklamada, "Ankara'dan Konya'ya giden YHT, banliyö treniyle çarpıştı" denildi.