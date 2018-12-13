Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda lokomotif trenine çarptı.



Kazada YHT'nin üç vagonu raylardan çıkarak devrilirken, üst geçidin bir kısmı da çöktü.



Olay sonrasında bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen üç savcı kaza ile ilgili inceleme yapacak.

VALİ ŞAHİN: 43 YARALI VAR VE 4 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Kaza ile ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.



Vali Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Ekiplerin olayın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine geldiklerini belirten Şahin, ''Ekiplerimiz hemen buraya sevk edildi. Şu an 43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik. Ekiplerimiz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması'' ifadelerini kullandı.

''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

Vali Şahin, ''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Yüksek Hızlı Tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu. Çarpışma sonrası tren raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denildi.