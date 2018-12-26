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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 06:22
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 06:22
  1. Ankara
  2. Şereflikoçhisar
  3. yolcu otobüsü devrildi

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