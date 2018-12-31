0553 313 94 23

Ankara'da yılbaşı önlemleri

Yeni yıl kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:55
Ankara'da yılbaşı önlemleri

ANKARA (AA) - Ankara'da yeni yıl kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda yeni yıl kutlamalarının yapılacağı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı alanlardaki noktalarda 10 bin 326 polis görev yapıyor.

Oluşturulan güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların üst araması yapılıyor.

Kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubesine bağlı ekipler de hazır bulunuyor.

Güven timleri de kutlama alanlarında sivil kıyafetlerle görev alırken köpekli polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan alışveriş merkezlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında, metro istasyonlarında, tren garı ve AŞTİ'de özel güvenlik görevlilerine ilave olarak polisiye tedbirler de alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:55
  1. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydan
  2. ankara'da yılbaşı
  3. yeni yıl kutlamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurdun dört bir yanında Mekke'nin fetih yıldönümü kutlandı
    1. Yurdun dört bir yanında Mekke'nin..
    2. Bakanlardan gençlere baklava ikramı
    3. Avrupa'da bomba alarmı! Havalimanı..
    4. İran Genelkurmay Başkanı’ndan Körfez..
    5. Ankara'da kuş uçurtulmuyor!
    6. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
    7. Samsun'da "Mekke'nin Fethi" etkinliği
    8. On Numara çekildi (2)
    9. Bakambu, Bursa'yı unutamıyor
    10. İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
    11. Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu..
    12. Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdular
    13. Ankara'da yılbaşı önlemleri
    14. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sahte..
    15. Değerli kağıt bedelleri açıklandı
    16. 2019'un ilk gününe dikkat! Meteoroloji..
    17. KDC'de seçim sonrası internete erişim..
    18. On Numara çekildi (1)
    19. Bakan Turhan'dan yeni yıl mesajı
    20. "İnsanlar birlik, beraberlik ve barış..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!