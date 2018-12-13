Ankara'da YHT kazası: 4 kişi hayatını kaybetti 43 yaralı
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda banliyö treni ile çarpıştı iki vagonu devrildi. bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. 4 kişi hayatını kaybederken 43 kişi yaralandı.13 Aralık 2018 Perşembe 07:27
Kazada sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralı yolculara 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
Ankara Valililği:"Ankaradan Konya'ya giden YHT, banliyö treni ile çarpıştı"
Ankara Valisi Vasip Şahin:"4 kişi hayatını kaybetti 43 kişi yaralandı"
Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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