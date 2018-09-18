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Ankara'da Yeniçeri'ye araba çarptı

Yeni Mahalle Demetevler 357. Caddesi'nde MHP eski milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Yeniçeri, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

18 Eylül 2018 Salı 16:25
Ankara'da Yeniçeri'ye araba çarptı

Kaza, Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde üzerinde yaşandı. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden MHP eski Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özcan Yeniçeri ardından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:25
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  2. özcan yeniçeri
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