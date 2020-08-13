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Korona Virüs

Ankara'da yeni koronavirüs yasağı!

Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararlar aldı. Kararlar kapsamında Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde sosyal mesafe ihlal edildiği için cenaze namazlarında randevulu sisteme geçilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:51:00 -
Ankara'da yeni koronavirüs yasağı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi aralıkısz devam ediyor. Vaka sayılarının bazı kentlerde iniş çıkış göstermesine göre illerde yeni kararlar alınıyor. Bu kapsamda Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak koronavirüs pandemisine ilişkin yeni kararlar aldı. Alınan kararlar kapsamında Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle cenaze namazlarının randevu ile alınmasına karar verildi.

Alınan kararlar şu şekilde;

-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren demirbaş ve hizmet alımı yolu ile temin edilen binek/panelvan/minibüs araçlar ile diğer kamu kurumlarından temin edilen aynı evsaftaki araçlarla, gerekli önlemlerin alınarak, Covid-19 PCR testi pozitif yada olası pozitif hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve naklinin sağlanmasına,

Test sonuçları geç çıktığı için...

-Son günlerde artan Covid-19 PCR testi sayısının sonuçların geç çıkması sonucu tedavinin gecikmesini engellenmesi amacıyla alınan numunelerin Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarlarına da paylaştırılmasına,

Karşıyaka Mezarlığı'nda randevulu cenaze namazı

-Özellikle Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazları sırasında kişisel mesafenin ihlal edilmemesi amacıyla; cenaze namazlarının gün içinde randevulu olarak (kerahat vakitleri haricinde) farklı saatlerde kılınabileceğine karar verildi.

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