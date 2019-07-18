S-400 parçalarını taşıyan 15'inci uçak Mürted'e geldi S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. Bu kapsamda 15'inci uçak da Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Füze sistemi gelmeye devam ediyor Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

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