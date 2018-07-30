YAŞ Perşembe günü toplanıyor

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), 2 Ağustos Perşembe günü toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde general, amiral ve albayların, terfi, temdit, emeklilik ve atamalarının belirleneceği YAŞ, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılacak. YAŞ kararları, Başkan Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Şûra’da askeri stratejik konsept ve gereklilikler masaya yatırılacak, TSK’nın harbe hazırlık durumu ve önemli mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilecek.

AKAR BU KEZ ‘SİVİL’

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte yapılan mevzuat değişikliği uyarınca bu yıl Yüksek Askeri Şûra’ya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanısıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak. Fuat Oktay, Berat Albayrak ve Ziya Selçuk ilk kez YAŞ toplantısında bulunacak. Hulusi Akar, bu yılki YAŞ toplantısında ‘sivil’ Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak. Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla bu yılki YAŞ’ta hazır olacak.

GENERAL AÇIĞI FAZLA

Rütbesinde 3 yıl ve daha fazla görev yapanlardan oluşturulan terfi listesi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve FETÖ ile mücadelenin etkisiyle bu yıl da hayli güdük kalmış durumda. Bu doğrultuda özellikle general ve amiral sayıları hayli azalan Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde bu yıl rütbelerinde 2 yılını ve 1 yılını dolduranlar arasından da terfilere karar verilmesi şaşırtıcı olmayacak. Son yıllarda yapılmış düzenlemeler gereği rütbesinde 1 yılını doldurmuş olsa dahi tüm general ve amirallerin terfileri önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

46 KOMUTAN LİSTEDE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde biri orgeneral olmak üzere toplam 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor. Kara Kuvvetleri’nde rütbesinde 4 yılı dolduran Orgeneral Abdullah Recep ile birlikte 5 korgeneral, 8 tümgeneral, 12 tuğgeneral terfi heyecanı yaşıyor. Deniz Kuvvetleri’nde 1 koramiral, 4 tümamiral, 4 tuğamiral; Hava Kuvvetleri’nde ise 3 korgeneral, 1 tümgeneral ve 4 tuğgeneral terfi sırasında. Şûra’nın listesinde 3 tabip tuğgeneral de bulunuyor.

GENERALLER BEKLİYOR

Kara Kuvvetleri’nde 5 korgeneral, orgeneralliğe terfi bekliyor. Ümit Dündar’dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na korgeneral rütbesiyle atanan Metin Gürak’ın bu yıl orgeneralliğe terfisine kesin gözüyle bakılıyor. Terfi bekleyen bir diğer isim ise 2. Ordu Komutanlığı görevini 2 yıldır ‘korgeneral’ rütbesiyle yerine getiren İsmail Metin Temel. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarına komuta eden ve sınır ötesi operasyonlardaki başarısıyla ABD’nin Ortadoğu planlarına büyük darbe vuran Temel, orgenerallik için en güçlü adaylardan biri. Kandil’e uzanması beklenen Irak kuzeyindeki harekâtı da yöneten Temel’in halen devam eden sınır ötesi operasyonlar ışığında orgeneralliğe terfisi sonrasında da 2. Ordu’daki görevine devam ettirileceği konuşuluyor. Kara’da orgeneralliğe terfi bekleyenler arasında öne çıkan bir diğer isim de NATO’ya bağlı Yüksek Hazırlık Kolordusu olarak görev yapan 3. Kolordu’nun Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal. Korg. Daysal, Kıbrıs ve Afganistan’da, NATO komutanlıkları ve istihbarat başkanlıklarında uzun yıllar tecrübesi olan bir isim. 5 yıldır korgeneral rütbesinde bulunan Daysal’ın orgeneralliğe terfi ettirilerek ordu komutanı olması bekleniyor. Kara Kuvvetleri’nde terfi veya emeklilik bekleyen diğer korgeneraller ise Şeref Öngay ve Uğur Tarçın.

(Yeni Şafak)