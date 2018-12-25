Vali Vasip Şahin Twitti attı Ankara'da yarın okullar tatil mi son dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitti attı Ankara'da yarın okullar tatil mi son dakika... Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre, Ankara Valiliği yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyordu ve o açıklama da geldi.

Yarın Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara Valiliği yarın (26 Aralık Çarşamba) okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika resmi açıklama yapılması bekleniyordu. Ankara'da okullların yarın kar tatili var mı sorusunun cevabını Ankara Valisi Vasip Şahin'den almak için Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabı yoğun takipteydi. Vasip Şahin, attığı twitte: "Meteorolojik verilere göre, sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmaması için yarın (Çarşamba günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Kentin en yüksek ilçelerinden kar yağışı etkili oluyor. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.