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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter son paylaşım 27 Aralık Perşembe okul var mı?

Ankara’da yoğun kar nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün okulların tatil edildiğini dün gece Twitter hesabından duyurmuştu. Ankara’da yarın 27 Aralık Perşembe okullar tatil olacak mı? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda Vali Vasih Şahin’in Twitter üzerinden açıklama yapmasını bekliyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:47
Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter son paylaşım 27 Aralık Perşembe okul var mı?

Ankara’da yoğun kar nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün okulların tatil edildiğini dün gece Twitter hesabından duyurmuştu. Ankara’da yarın 27 Aralık Perşembe okullar tatil olacak mı? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda Vali Vasih Şahin’in Twitter üzerinden açıklama yapmasını bekliyor.

Ankara'da yarın (27 Aralık Perşembe) okullar tatil mi? Başken Ankara başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası başkentteki birçok üniversite de eğitime ara verme kararı aldı. 

Üniversitelerlere kar engeli

Üniversitelerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden yapılan duyurulara göre, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesinin Beytepe yerleşkesinde eğitime bir süreyle ara verildiği belirtildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi de Bağlum yerleşkesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, Balgat yerleşkesinde ise ders ve sınav programlarında değişiklik olmadığını açıkladı. Bilkent Üniversitesi ise sabah derslerinin ve sınavların saat 12.30'a kadar iptal edildiğini, öğleden sonraki derslerin durumunun ise sabah saatlerinde yapılacak değerlendirmeden sonra ilan edileceğini bildirdi.

Vasip Şahin Ankara'da yarın okullar tatil diyecek mi?

Dün gece ve bugün kar yağışının devam ettiği Ankara’da yarın yani 27 Aralık Perşembe günü de Ankara'da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Dün gece saatlerinde de başkent Ankara'da kar etkisini hissettirdi. Ankaralılar dün olduğu gibi yarın da Ankara’da okulların tatil edilecek mi sorusunu şimdiden sormaya başladı. Yarın Ankara’da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gözler Ankara Valisi Vasip Şahin’in Twitter hesabındaki açıklamaya çevrildi.

Vali Vasip Şahin gün gece 26 Aralık Çarşamba günü Ankara'da okulların tatil edildiğini Twitter'danşu şekilde duyurmuştu:

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:47
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