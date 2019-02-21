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Ankara'da yankesicilik çetesine operasyon

Başkent ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2019 Perşembe 17:09
Ankara'da yankesicilik çetesine operasyon

ANKARA (AA) - Ankara ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları öne sürülen 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkent ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla Güler K'nin elebaşı olduğu ileri sürülen çeteyi takibe başladı.

Dolmuş ve otobüs duraklarını mesken tutan örgüt mensuplarının, araca binmeye çalışan yolcuların cüzdanlarını çaldığını belirleyen güvenlik güçleri, otobüs duraklarındaki kameraları inceledi.

Kalabalık yerlerde alışveriş yapan kişilerin perdeleme yöntemiyle cüzdanlarını çalan şüpheliler, polis ekiplerince tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek Güler K. ile 3'ü çocuk 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:09
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