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Ankara'da yangında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Başkentte bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Binada oturan yaşlı bir kadın da itfaiye erinin sırtında taşınarak dışarı çıkarıldı.

05 Mart 2019 Salı 14:44
Ankara'da yangında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

 Başkentte bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Binada oturan yaşlı bir kadın da itfaiye erinin sırtında taşınarak dışarı çıkarıldı.

Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dairede tek başına bulunan 5 yaşındaki Kadir Emin B. mahsur kaldı. Alevlerin ortasında kalan çocuk, komşuların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bina sakinlerine ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Binanın 4'üncü katında oturan ve yaşlı olduğu için yürümekte zorlanan Ayşe Ilıca ise bir itfaiye erinin sırtında taşınarak ambulansa getirildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:44
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