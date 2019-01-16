Ankara'da yangın! 5 Suriyeli hayatını kaybetti Ankara'nın mobilya merkezi Siteler'de çıkan yangında 5 Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, ilk anda binada mahsur kalan 5 kişiyi binanın pencerelerini kırıp merdivenli araçla kurtardı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak içeride mahsur kalan başka işçiler de olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bakan açıkladı: 5 Suriyeli işçi hayatını kaybetti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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