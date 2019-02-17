Ankara’da yakalanan FETÖ’cü çift tutuklandı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara’da yakalanarak Karabük’e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara’da yakalanarak Karabük’e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.