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Birlikte yaşadığı kadını vurduktan sonra rehin aldı!

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde vuran bir kişi intihara teşebbüs etti. Ağır yaraladığı kadını ardından rehin alan zanlı olay yerine gelen polis ekiplerini yaklaştırmamak için etrafa rastgele ateş etti. Özel harekat timlerinin "teslim ol" çağrılarına karşı direnen zanlı olay yerine çağrılan ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:34
Birlikte yaşadığı kadını vurduktan sonra rehin aldı!

Alınan bilgiye göre, Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki Manolya  Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K.  (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.

Habib K, binanın otoparkında araç içinde tartıştığı Çakır'ı bir süre  sonra darbetmeye başladı.

Bir süre sonra araçtan inen Çakır ile birlikte binanın önüne gelen  Habib K, üzerinde taşıdığı silahı çekerek tehditler savurdu.

"Seni kimselere yar etmem" diyerek ateş etti

Daha sonra Çakır'a "Seni kimselere yar etmem" diyerek bir kaç kez ateş  eden Habib K, ağır yaralanan kadını rehin aldı.

Habib K, bu sırada silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel  güvenlik görevlisini de yaklaşmaması konusunda tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis  ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen polisleri karşısında gören Habib K,  çevreye ateş etmeye devam ederken "teslim ol" çağrısı karşısında silahı kendine  doğrulttu.

Özel harekat timleri operasyon düzenledi

Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine  veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat  polisi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırarak otoparka  götürdüğü Emine Çakır ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını  kaybetti.

Zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat timleri binanın  etrafında geniş güvenlik önlemi alırken Habib K'ye silahını bırakması çağrısında  bulundu

Ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu

Uzun süre polisin çağrısına direnen zanlı olay yerine çağrılan anne ve  babası ile oğlunun ikna çabasıyla teslim oldu.

Olayın şokunu yaşayan oğlu Osman K, yanına geldiği babasına sarılarak  ağladı. Bu sırada Habib K'nin anne ve babası da feryat ederek fenalık geçirdi.

Daha sonra Habib K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ankara Emniyet  Müdürlüğüne götürüldü.

Çakır'ın evli olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı ortaya çıktı

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok  sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler hayatını kaybeden Emine  Çakır'ın evli olduğunu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığını belirledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 07:34
  1. Ankara
  2. ÖZEL HAREKAT
  3. cinayet

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