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Ankara'da uzman erbaşlar için orduevi yapılacak

Uzman erbaş ve ailelerinin Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 12 katlı bir bina, Milli Savunma Bakanlığınca devralınarak uzman erbaş orduevine dönüştürülüyor- İzmir Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın birleştiği noktada yer alan orduevi, 66 oda ve 169 misafir kapasitesine sahip olacak

29 Mart 2019 Cuma 16:12
Ankara'da uzman erbaşlar için orduevi yapılacak

ANKARA (AA) - Uzman erbaş ve ailelerinin, Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 12 katlı bir bina, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) devralınarak uzman erbaş orduevine dönüştürülüyor.

MSB'nin internet sitesinde, uzman erbaş orduevine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerden dolayı Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Kızılay'da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı bir binanın Milli Savunma Bakanlığınca devralınarak, uzman erbaş orduevine dönüştürüldüğü belirtildi.

Tadilatı devam eden söz konusu orduevi binasının, İzmir Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın birleştiği noktada yaklaşık 2 bin 850 metrekare kapalı alana sahip olduğu ifade edilerek 66 odaya ve 169 misafir kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Orduevinde kafeterya, ütü odası, çamaşırhane, terzi, berber gibi servis alanlarının yer alacağı belirtilen açıklamada, söz konusu binanın bakım ve onarımının 2019'un ikinci yarısında tamamlanarak, uzman erbaşların kullanımına sunulmasının planlandığı açıklandı.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önceki günlerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve bakan yardımcıları ile orduevi inşaatında incelemelerde bulunduğu da bildirildi.

- 189 tesisten daha faydalanıyorlar

Uzman erbaşların, ayrıca 189 sosyal tesisten daha diğer statüdeki personel ile faydalandığı vurgulanan açıklamada, sadece uzman erbaşların istifade ettiği Ankara'da Etiler Orduevi bünyesinde 100, Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğünde 70 ve İstanbul Harbiye Orduevi bünyesinde 37 yataklı uzman erbaş vardiya yatakhanelerinin de bulunduğu hatırlatıldı.

Uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzman erbaş orduevi olarak kullanılabilecek nitelikte yapılara yönelik çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında görev yapan uzman çavuşlardan bir çalışma grubu kurulduğu, çalışma grubunun görüş ve tekliflerinin de projelendirme süreçlerine dahil edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:12
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