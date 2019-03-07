0553 313 94 23

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı

Başkentte polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen paranın yanı sıra FETÖ elebaşının konuşmasının yer aldığı CD ve 1 dolar ele geçirildi

07 Mart 2019 Perşembe 14:04
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı

Başkentte polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen paranın yanı sıra FETÖ elebaşının konuşmasının yer aldığı CD ve 1 dolar ele geçirildi

İl merkezi ve 18 ilçede dün sabah saatlerinde 241 organize suç örgütü üyesinin yakalanması için 237 ikamet, 7 iş yeri ve bir depo olmak üzere 245 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı düzenlenen ve 150 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilenler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde basına gösterildi.

- 257 bin 600 sahte dolara el koyuldu

Operasyonda, 8 uzun namlulu tüfek, 150 tüfek fişeği, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 şarjör, bu silahlara ait 376 mermi, bir kılıç, 3 hassas terazi, 260 gram eroin, 122 uyuşturucu hap, 640 gram esrar, 6 gram kokain, 3 gram bonzai, 132 gram henüz cinsi tespit edilmeyen uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 avro, 284 bin 15 lira nakit para ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildiği görüldü.

Örgütün muhasebecisi olduğu belirlenen G.K'ye ait bir adreste yapılan aramada da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının yer aldığı CD ile 1 dolar bulunması dikkati çekti.

Öte yandan, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüte yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 111 kişiden 28'inin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonlarda da 23 kilo 50 gram skunk, 228 gram eroin, 57 gram toz kokain, 4 bin uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız tabanca, bin 270 avro, 270 dolar ve 21 bin 570 lira ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:04
  1. Ankara
  2. Uyuşturucu operasyonunda Gülen CD'si ve 1 dolar ele geçirildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AVICENNA, Eczacı ve eczacı teknisyenleri buluşmaları için Erzurum’daydı
    1. AVICENNA, Eczacı ve eczacı..
    2. Engellilere akülü ve tekerlekli..
    3. Erzurum Ticaret Borsası
    4. 5. Enginar Festivali hazırlıkları..
    5. Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar..
    6. Rizespor-Kayserispor maçına Özkahya..
    7. Aydın’da bilinçsiz tarımsal..
    8. Zonguldak’ta planlama müdürü..
    9. Kırşehir’de kaza: 4 yaralı
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan..
    12. Niğde Belediye Meclis Üyelerine..
    13. Niğde Barosundan Hasar Danışmanlık..
    14. 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık..
    15. Cumhur İttifakı Köşk’te gövde..
    16. Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,2..
    17. Güneş: Ayrılacağım son gün bile ilk..
    18. Narkotik köpeği "Roket" göz açtırmadı
    19. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    20. MKE Ankaragücü'nden Akar'a ziyaret
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti