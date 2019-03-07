Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı

Başkentte polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen paranın yanı sıra FETÖ elebaşının konuşmasının yer aldığı CD ve 1 dolar ele geçirildi

İl merkezi ve 18 ilçede dün sabah saatlerinde 241 organize suç örgütü üyesinin yakalanması için 237 ikamet, 7 iş yeri ve bir depo olmak üzere 245 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı düzenlenen ve 150 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilenler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde basına gösterildi.

- 257 bin 600 sahte dolara el koyuldu

Operasyonda, 8 uzun namlulu tüfek, 150 tüfek fişeği, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 şarjör, bu silahlara ait 376 mermi, bir kılıç, 3 hassas terazi, 260 gram eroin, 122 uyuşturucu hap, 640 gram esrar, 6 gram kokain, 3 gram bonzai, 132 gram henüz cinsi tespit edilmeyen uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 avro, 284 bin 15 lira nakit para ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildiği görüldü.

Örgütün muhasebecisi olduğu belirlenen G.K'ye ait bir adreste yapılan aramada da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının yer aldığı CD ile 1 dolar bulunması dikkati çekti.

Öte yandan, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüte yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 111 kişiden 28'inin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonlarda da 23 kilo 50 gram skunk, 228 gram eroin, 57 gram toz kokain, 4 bin uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız tabanca, bin 270 avro, 270 dolar ve 21 bin 570 lira ele geçirilmişti.