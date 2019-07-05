Ankara’da uyuşturucu kullanan şahıslara Mahalle Bekçileri müdahale etti

Ankara’nın Sincan İlçesinde uyuşturucu madde kullanan şahısları fark eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri kendilerinden geçen kişilere müdahale etti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde tren rayları çevresinde uyuşturucu madde kullanıp kendilerinden geçen şahısları fark eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri duruma müdahale etti. Kötü durumda olan şahıslar, Çevre ve Mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.