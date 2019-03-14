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Ankara’da tren kazası sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı

Ankara Sincan’da raylardan çıkan mazot yüklü akaryakıt treni tankerlerinden tahliye işlemi sürerken, kaza yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:33
Ankara’da tren kazası sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı

Ankara Sincan’da raylardan çıkan mazot yüklü akaryakıt treni tankerlerinden tahliye işlemi sürerken, kaza yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.


Kocaeli’den Kırıkkale’ye giden mazot yüklü akaryakıt treni Ankara’nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kaza sonrasında akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve akaryakıtın tahliye işlemi için çalışma başlatıldı. Kaza bölgesindeki Atatürk Caddesi’nde ise çift yönlü trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. TCDD’ye ait ekipler mazot tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından lokomotif ve 4 tanker vagon yeniden raylara oturtulacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:33
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